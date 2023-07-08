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Fenerbahçe'ye Rusya'dan 10 numara! Sebastian Szymanski'nin peşine düştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından gelecek vadeden isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda Rusya'da forma giyen Polonyalı Sebastian Szymanski için girişimler başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:52
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Fenerbahçe’ye Rusya’dan 10 numara! Sebastian Szymanski’nin peşine düştü

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe’ye Rusya’dan 10 numara! Sebastian Szymanski’nin peşine düştü

Sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderdi.

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Fenerbahçe’ye Rusya’dan 10 numara! Sebastian Szymanski’nin peşine düştü

Real Madrid bu transfer için Kanarya'ya 20 milyon euro ödedi.

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Fenerbahçe’ye Rusya’dan 10 numara! Sebastian Szymanski’nin peşine düştü

Ayrıca 10 milyon euroluk bonus bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay da sözleşmede söz konusu.

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Fenerbahçe’ye Rusya’dan 10 numara! Sebastian Szymanski’nin peşine düştü

Kurmaylar, Arda Güler'in yerini ise önemli bir transfer ile doldurmak istiyor.