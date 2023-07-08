Fenerbahçe'ye Rusya'dan 10 numara! Sebastian Szymanski'nin peşine düştü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından gelecek vadeden isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda Rusya'da forma giyen Polonyalı Sebastian Szymanski için girişimler başladı. İşte detaylar...