Galatasaray'a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk'un istediği isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turları için hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu da sürüyor. Mostafa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılması, Icardi'nin durumunun da belirsizliğini koruması nedeniyle forvet arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte masaya eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un adı geldi. Okan Buruk'un da Hollandalı ismi istediği öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin bu transfer konusunda adım atacağı belirtildi. İşte detaylar...