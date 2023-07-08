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Galatasaray'a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk'un istediği isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turları için hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu da sürüyor. Mostafa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılması, Icardi'nin durumunun da belirsizliğini koruması nedeniyle forvet arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte masaya eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un adı geldi. Okan Buruk'un da Hollandalı ismi istediği öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin bu transfer konusunda adım atacağı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:15
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Galatasaray’a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk’un istediği isim

Aslan'da transfer çalışmaları devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk’un istediği isim

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor.

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Galatasaray’a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk’un istediği isim

Mostofa Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.

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Galatasaray’a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk’un istediği isim

Transferde önceliği forvet hattına veren sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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Galatasaray’a eski Beşiktaşlı golcü! İşte Okan Buruk’un istediği isim

Bir yandan Mauro İcardi'yi bitirmek için şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan hücum hattındaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.