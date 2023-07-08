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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom transferde hareketli günler geçirirken, gündeme gelen isimler taraftarı şimdiden heyecanlandırmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Leandro Paredes, Mauro Icardi ve Milot Rashica gibi isimler için yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Diğer yandan geride bıraktığımız sezonda takımda parlayan yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'a talih kuşu kondu. Aslan sürpriz oyuncuya gelen teklifle kasasına doldurabilir. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.07.2023 04:18 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 04:41
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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Tarihi bir sezonu geride bırakarak yeni sezona hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Tarihi bir sezonu geride bırakarak yeni sezona hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde çalışıyor.

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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Şampiyonlar Ligi elemelerine kısa bir süre kala henüz taraftarı memnun eden bir transfer yapamayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanabilir.

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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Victor Nelsson ve Sacha Boey'e gelen teklifleri yeterli derecede bulmayan Galatasaray, bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi oynamayı istiyor.

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Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği iki futbolcunun Galatasaray'da bir sezon daha geçirmeyi sorun etmeyecekleri öğrenildi.