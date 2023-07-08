Galatasaray’a talih kuşu! Sürpriz oyuncuya gelen teklif kasayı dolduracak…

Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom transferde hareketli günler geçirirken, gündeme gelen isimler taraftarı şimdiden heyecanlandırmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Leandro Paredes, Mauro Icardi ve Milot Rashica gibi isimler için yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Diğer yandan geride bıraktığımız sezonda takımda parlayan yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'a talih kuşu kondu. Aslan sürpriz oyuncuya gelen teklifle kasasına doldurabilir. İşte detaylar…