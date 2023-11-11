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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Galatasaray yerine, Fener alıyor! Taraftarları çıldırtacak hamle geldi... Fenerbahçe, sezona iddialı bir kadroyla başlayarak çıktığı ilk 19 resmi maçta tam bir zafer serisi elde etti. Bu muazzam başarı sonrasında sarı-lacivertli kulüp, şampiyonluk hedefini pekiştirmek ve kadrosunu güçlendirmek amacıyla ara transfer döneminde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika spor haberleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 12:33
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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Fenerbahçe, orta sahadaki eksiklikleri gidermek ve takımın dengeleyici rolünü üstlenecek bir 6 numara oyuncusu kazanmak için çalışmalarına hız veriyor. Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahada yaşanan sıkıntı, sarı-lacivertli yönetimin daha önce de ilgilendiği bir ismi tekrar gündemine almasına sebep oldu. İşte, o futbolcu...

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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Bulgar ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2. dakikada Rwan Cruz kaydetti.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Ligde aldığı Trabzonspor yenilgisinin ardından Avrupa'da da Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara transferine çevrildi.