11 Kasım 2023, Cumartesi
Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
Galatasaray yerine, Fener alıyor! Taraftarları çıldırtacak hamle geldi... Fenerbahçe, sezona iddialı bir kadroyla başlayarak çıktığı ilk 19 resmi maçta tam bir zafer serisi elde etti. Bu muazzam başarı sonrasında sarı-lacivertli kulüp, şampiyonluk hedefini pekiştirmek ve kadrosunu güçlendirmek amacıyla ara transfer döneminde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika spor haberleri...
Giriş Tarihi: 11.11.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 12:33
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