Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…

Fenerbahçe, orta sahadaki eksiklikleri gidermek ve takımın dengeleyici rolünü üstlenecek bir 6 numara oyuncusu kazanmak için çalışmalarına hız veriyor. Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahada yaşanan sıkıntı, sarı-lacivertli yönetimin daha önce de ilgilendiği bir ismi tekrar gündemine almasına sebep oldu. İşte, o futbolcu...