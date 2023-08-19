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Fenerbahçe'ye İngiltere'den tank gibi orta saha! Arsenal'in yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Ganalı orta saha Thomas Partey için devreye giren sarı-lacivertliler ilk teklifini de iletti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Partey, Premier Lig devinde as oyuncu olarak dikkat çekiyor. 35 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 14:43
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Fenerbahçe’ye İngiltere’den tank gibi orta saha! Arsenal’in yıldızı geliyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’ye İngiltere’den tank gibi orta saha! Arsenal’in yıldızı geliyor

Sarı-lacivertlileri önümüzdeki sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe’ye İngiltere’den tank gibi orta saha! Arsenal’in yıldızı geliyor

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, kolları sıvamış durumda.

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Fenerbahçe’ye İngiltere’den tank gibi orta saha! Arsenal’in yıldızı geliyor

Büyük transfer hameleleri yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor.

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Fenerbahçe’ye İngiltere’den tank gibi orta saha! Arsenal’in yıldızı geliyor

Kanarya, bu sene Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi yıldız transferler yapıp elini güçlendirdi.