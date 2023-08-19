Fenerbahçe'ye İngiltere'den tank gibi orta saha! Arsenal'in yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Ganalı orta saha Thomas Partey için devreye giren sarı-lacivertliler ilk teklifini de iletti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Partey, Premier Lig devinde as oyuncu olarak dikkat çekiyor. 35 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor...