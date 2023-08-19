19 Ağustos 2023, Cumartesi
Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!
Galatasaray Başiktaş'tan Rashica'nın rövanşını almak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşen oyuncu transferleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Galatasaray, Sergio Ramos'un ardından dünyaca ünlü yıldız isim transferi için Beşiktaş'la kıyasıya bir rekabete girdi. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 14:37
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