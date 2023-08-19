Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

Süper Lig'de transfer sezonunun hız kazandığı bu dönemde Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı önemli bir transfer atağına hazırlanıyor. Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transferi, futbolseverlerin ilgi odağı olmuştu. Ancak Galatasaray, şimdi de Rashica'nın rövanşını almak üzere hamlelerini sürdürüyor. İşte tüm gelişmeler...