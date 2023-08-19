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Haberler Galeri Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!

Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!

Galatasaray Başiktaş'tan Rashica'nın rövanşını almak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşen oyuncu transferleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Galatasaray, Sergio Ramos'un ardından dünyaca ünlü yıldız isim transferi için Beşiktaş'la kıyasıya bir rekabete girdi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 14:37
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Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

Süper Lig'de transfer sezonunun hız kazandığı bu dönemde Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı önemli bir transfer atağına hazırlanıyor. Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transferi, futbolseverlerin ilgi odağı olmuştu. Ancak Galatasaray, şimdi de Rashica'nın rövanşını almak üzere hamlelerini sürdürüyor. İşte tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşen oyuncu transferleri gündemi sarsmaya devam ediyor.

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Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

Beşiktaş'ın, savunmadaki eksikliklerini gidermek için dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmaya yönelik ataklarına karşılık olarak Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi.

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Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

Galatasaray, Sergio Ramos transferi için Beşiktaş'la kıyasıya bir rekabete girdi. Ancak Beşiktaş'ın gözdesi Ramos'a rağmen Galatasaray'ın da transfer piyasasında etkili adımlar attığı görülüyor.

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Beşiktaş’ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray’a transfer olmak üzere... Rashica’nın rövanşı alınıyor!

37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a yıllık 7.5 milyon Euro maaş ve imza parası talebinde bulunduğu ortaya çıktı.