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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip yıldız transferlerinin yanı sıra kilit isimlerini de kaybediyor. Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmasının ardından gözler teklif gelen diğer oyunculara çevrilirken, İngiliz devinden Victor Nelsson için bomba bir teklif geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.08.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 18:49
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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, birçok yıldız transfere imza attı. Bunun yanı sıra Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmasıyla, gözler teklif gelen diğer oyunculara çevrildi.

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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Daha önce gelen tekliflerin yeterli bulunmadığı Victor Nelsson için Galatasaray'a dev bir teklif geldi.

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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılarda Ramos iddiaları gündeme geldikten sonra takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu için İngilizler oldukça ısrarcı.