Cimbom’da yıldız kayması! İngiliz ekibinden dev teklif! Victor Nelsson ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip yıldız transferlerinin yanı sıra kilit isimlerini de kaybediyor. Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmasının ardından gözler teklif gelen diğer oyunculara çevrilirken, İngiliz devinden Victor Nelsson için bomba bir teklif geldi. İşte detaylar…