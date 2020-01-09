Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan teklif! Vedat Muriç...

İLK İMZA GELDİ

Önceliği savunmaya veren sarı lacivertliler, bu bağlamda Frankfurt'tan Simon Falette ile anlaştığını resmen açıkladı. Fenerbahçe, konu ile ilgili yaptığı açıklama, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." dedi.