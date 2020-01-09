Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan teklif! Vedat Muriç... Devre arası transfer döneminde ilk olarak savunmaya takviye yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın yıldız golcüsü Vedat Muriç, dev kulüplerin radarında. Yönetim golcü oyuncuya gelecek yüksek bonservis bedelini geri çevirmeyi düşünmüyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER) Giriş Tarihi: 09.01.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 13:47
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için düğmeye basıldı... Teknik direktör Ersun Yanal ve sarı lacivertli yönetim, gelecek - gidecek isimleri belirlerken, şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Sarı lacivertliler, sezon başında Max Kruse, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Deniz Türüç için isimleri kadrosuna katarak, lige iddialı bir başlangıç yapmış ve Gazişehir'i farklı mağlup etmişti.
İlerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda kendini şampiyonluk potasında buldu ve bu heyecanını diri tutmak için gerekli takviyeleri yapma kararı aldı...
Bu sezon 20. şampiyonluğunu elde ederek 4. yıldızın sahibi olmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstererek hem mali anlamda yükselmek, hem de özlediği Devler Ligi arenasında olmak istiyor...
İLK İMZA GELDİ
Önceliği savunmaya veren sarı lacivertliler, bu bağlamda Frankfurt'tan Simon Falette ile anlaştığını resmen açıkladı. Fenerbahçe, konu ile ilgili yaptığı açıklama, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." dedi.