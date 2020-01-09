09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Bir döneme damgasını vuran Arda Turan'ın, kariyerindeki çöküş İngiliz medyası tarafından kaleme alındı. Piyasa değerini 35 milyon Euro'ya kadar çıkaran Arda Turan, geçtiğimiz günlerde 800 bin Euro'luk yeni değeri ile Başakşehir'le sözleşmesini bitirmişti. Kulübü Barcelona'da istenmeyen adam olarak ilan edilen Arda Turan'ın kariyerindeki çöküşünü 'Nereden nereye' olarak yorumlayan İngiliz medyası haberi, spor basınında en çok konuşulan haberlerden biri oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Giriş Tarihi: 09.01.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 13:26
  • 1
  • 12
Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın adı Galatasaray'la günden güne daha çok anılmaya başlandı.

  • 2
  • 12
Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Gerek teknik direktör Fatih Terim'in ılımlı açıklamaları gerekse yaşanan son sözleşme fesih olayı, tecrübeli futbolcunun eski kulübüne döneceği şeklinde yorumlanıyor.

  • 3
  • 12
Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Fakat diğer yandan da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve bir kısım Galatasaray taraftarının bu transferi istemediği de konuşuluyor.

  • 4
  • 12
Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Ara transfer döneminde bu dedikodular dönerken, İngiliz basınından Daily Mail'de Arda Turan'ın kariyerine dair kapsamlı ve dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

  • 5
  • 12
Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

"KAHRAMANLIKTAN SIFIRA"

"Kahramanlıktan sıfıra" başlığı ile manşete taşınan haberde, milli futbolcuyla ilgili "Arda Turan'ın inanılmaz düşüşü... Barcelona, Türkiye'nin en heyecan verici yeteneği için 30 milyon sterlin ödemişti" denildi ve tecrübeli futbolcunun şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavga sonrası 2 yıl 8 ay hapis cezası almasıyla kariyerinin büyük bir sarsıntı geçirdiğine vurgu yapıldı.