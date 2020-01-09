Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!

Bir döneme damgasını vuran Arda Turan'ın, kariyerindeki çöküş İngiliz medyası tarafından kaleme alındı. Piyasa değerini 35 milyon Euro'ya kadar çıkaran Arda Turan, geçtiğimiz günlerde 800 bin Euro'luk yeni değeri ile Başakşehir'le sözleşmesini bitirmişti. Kulübü Barcelona'da istenmeyen adam olarak ilan edilen Arda Turan'ın kariyerindeki çöküşünü 'Nereden nereye' olarak yorumlayan İngiliz medyası haberi, spor basınında en çok konuşulan haberlerden biri oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)