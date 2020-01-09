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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Devre arası transfer döneminde olan Süper Lig ekipleri, tüm hızıyla takıma katacakları isimler üzerinde çalışıyor. Sezon sonu şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen 4 büyükleri, büyük bir tehlike bekliyor. Kadrolarında birbirinden önemli yıldızları bekleyen 4 büyüklerin sezon sonunda onlarca yıldızı boşa çıkacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların listesi...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 08:02
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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest futbolcu piyasasına çeviren kulüpleri, hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Tottenham forması giyen Christian Eriksen, en değerli isim olarak dikkati çekti. Yaz transfer döneminde adı Real Madrid'le anılan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı milli oyuncu Eriksen'in 90 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 291 maçta 198 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, Arsenal ve Atletico Madrid ile anılıyor.

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 2 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.