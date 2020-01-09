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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak
Devre arası transfer döneminde olan Süper Lig ekipleri, tüm hızıyla takıma katacakları isimler üzerinde çalışıyor. Sezon sonu şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen 4 büyükleri, büyük bir tehlike bekliyor. Kadrolarında birbirinden önemli yıldızları bekleyen 4 büyüklerin sezon sonunda onlarca yıldızı boşa çıkacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların listesi...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 08:02
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