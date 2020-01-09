İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Tottenham forması giyen Christian Eriksen, en değerli isim olarak dikkati çekti. Yaz transfer döneminde adı Real Madrid'le anılan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı milli oyuncu Eriksen'in 90 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.