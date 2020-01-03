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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı
Ocak ayı ara transfer dönemine girilmesi ile kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de görüşlerini aldı. Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim transfer çalışmaları için kritik bir zirve gerçekleştirdi. Saracchi ve Henry Onyekuru'yu imza aşamasına getiren Galatasaray'da Terim-Cengiz zirvesinin perde arası da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 04:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 04:28
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