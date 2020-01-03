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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Ocak ayı ara transfer dönemine girilmesi ile kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de görüşlerini aldı. Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim transfer çalışmaları için kritik bir zirve gerçekleştirdi. Saracchi ve Henry Onyekuru'yu imza aşamasına getiren Galatasaray'da Terim-Cengiz zirvesinin perde arası da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 04:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 04:28
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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı. (Fotomaç)

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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.

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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.

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Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.