Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'den transfer harekatı

Ocak ayı ara transfer dönemine girilmesi ile kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de görüşlerini aldı. Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim transfer çalışmaları için kritik bir zirve gerçekleştirdi. Saracchi ve Henry Onyekuru'yu imza aşamasına getiren Galatasaray'da Terim-Cengiz zirvesinin perde arası da ortaya çıktı.