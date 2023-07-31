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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan ve Tadic, Dzeko, Becao, Djiku gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak hamleyle ilgili operasyonun gizli yürütüldüğü öğrenilirken, yıldız ismin de bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:39
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Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Fenerbahçe yeni sezona çok hızlı başladı.

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Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kanarya, bu sezon kadrosunu birçok yıldız ile güçlendirdi.

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Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Başta Tadic, Dzeko ve Becao olmak üzere sarı-lacivertli takım başarılı oyuncuları kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansına hayran kaldı.