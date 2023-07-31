Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Talisca imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan ve Tadic, Dzeko, Becao, Djiku gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak hamleyle ilgili operasyonun gizli yürütüldüğü öğrenilirken, yıldız ismin de bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte detaylar...