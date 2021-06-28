Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var.