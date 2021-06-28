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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Fenerabahçe taraftarı merakla yeni hocasını bekliyor. Yeniden sarı lacivertli kulübün başkanı seçilen Ali Koç, seçim sonrası yeni hoca için bugünü işaret etmişti. Kanarya'nın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, teklifi reddetmek zorunda kalınca, yönetim listedeki diğer isimlere yöneldi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 09:35
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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan
Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor...
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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sözleşmesi bulunan Çin Kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifini reddetmek zorunda kaldı.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Bir diğer aday Marco Silva'ya ise dün itibariyle henüz "Seninle çalışacağız" mesajı gitmedi.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Tüm bu gelişmelerin ardından Juventus'un efsanesi Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktörle görüşen sarı-lacivertlilerin listesinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda başarılı bir dönem geçiren İgor Angelovski ve henüz bir takımla anlaşmayan Paulo Fonseca da var.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Taraftarda büyük heyecan

Başkan Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu.
Ancak yaşanan gelişmeler, bugün resmi açıklama gelip gelmeyeceği konusunu iyice belirsizleştirdi.