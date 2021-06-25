25 Haziran 2021, Cuma
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Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’te start aldı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı Marmaris'ten start aldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:21
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