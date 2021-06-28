Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan gerilim, oldukça ses getirdi. Tarafların karşılıklı iddiaları sonrası hem taraftarın hem de kamuoyunun kafası iyice karıştı. Yıldırım, Koç döneminde Fenerbahçe'nin hızla güç ve prestij kaybettiğini, yapılan transferlerde açıklanan rakamların doğru olmadığını iddia etmişti. Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilir seçilmez Yıldırım'a 'canlı yayına çıkalım' önerisinde bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de yaşanan bu kaosu masaya yatırdı. İşte olayların perde arkası...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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