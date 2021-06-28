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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan gerilim, oldukça ses getirdi. Tarafların karşılıklı iddiaları sonrası hem taraftarın hem de kamuoyunun kafası iyice karıştı. Yıldırım, Koç döneminde Fenerbahçe'nin hızla güç ve prestij kaybettiğini, yapılan transferlerde açıklanan rakamların doğru olmadığını iddia etmişti. Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilir seçilmez Yıldırım'a 'canlı yayına çıkalım' önerisinde bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de yaşanan bu kaosu masaya yatırdı. İşte olayların perde arkası...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:57
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kılıçlar çekildi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi sona erdi. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa gelişiyle Fatih Terim görevine geri döndü. EURO 2020'de hayal kırıklığı sonrası Şenol Güneş hedef tahtasına kondu. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, gündemdeki konularla ilgili Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'a çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası

- Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı. Başkan, taraftara şampiyonluk vadetti. Şimdi gözler yeni teknik direktörün kim olacağında. Koç'un bahsettiği hedeflere nasıl bir hoca ile ulaşılır?

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası
"Fenerbahçe camiasının Ali Koç'u tekrar başkan seçmesi doğru karar. Sayın Koç'u kutluyorum. Umarım geride bıraktığı dönemde camiaya yaşattığı tüm sportif başarısızlıkları ortadan kaldırabileceği yeni bir dönem başlatır. Fakat görüyorum ki yanlış stratejiler devam ediyor.
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası
Haziran ayı bitti, Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil. Madem 1.5 ay önce Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alacaklardı o halde çoktan yeni teknik direktörü belirlemiş olmalıydılar. Hoca belli olacaktı ki haziran ayı içinde gidecek-gelecek oyuncular belli olsun, takımın eksikleri-fazlaları ortaya konsun. Ama geç kalındı.
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşında kim doğru söylüyor? İşte olayların perde arkası
Ali Koç'un açıklamasında, 'Yabancı hocalar Türkiye'ye gelmek istemiyor' ifadesi doğru olsa bile asla camiayı tatmin etmez. Çünkü sezon başladığında art arda gelen olası başarısızlıklarda herkes şunu diyecek: "Hoca çok geç belli oldu. Planlama yapılamadı, her şeyde geç kalındı." Ve pek tabii ki tüm sorumluluk yine Koç'a fatura edilecek. Aslnıda bu fatura da yanlış bir fatura değil.