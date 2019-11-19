Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Sezon başından bu yana savunma hattında yaşadığı sorunları çözmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü oyuncuya kancayı taktı. Dünyanın en önemli kulübünde yıllardır bulunan ünlü savunmacı, yeni bir hikaye yazmak için takımından ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe teknik heyetinin ısrarla istediği stoperin, ocak ayında sarı lacivertli takıma geleceği iddia edildi.