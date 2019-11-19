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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Sezon başından bu yana savunma hattında yaşadığı sorunları çözmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü oyuncuya kancayı taktı. Dünyanın en önemli kulübünde yıllardır bulunan ünlü savunmacı, yeni bir hikaye yazmak için takımından ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe teknik heyetinin ısrarla istediği stoperin, ocak ayında sarı lacivertli takıma geleceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:45
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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in ilk 11 haftasını 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı...

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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

Aradığı ismi Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

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Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü yıldız

ADIL RAMI OCAKTA YOLCU

Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.