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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki oyuncu transferleri, devre arasında da sürecek. Sarı lacivertli takımın uzun süredir forma şansı vermediği oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer gelişmesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:30
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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Süper Lig'de 11. hafta itibarıyla milli araya girilmesinin ardından 12. haftada perde Galatasaray, Başakşehir mücadelesiyle başlayacak.

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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 6 hafta kala birçok kulüp transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi.

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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Özellikle 4 büyük kulüpten transfer haberleri gelmeye başladı. Ancak iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerçekleşen bir transfer teması bilgisi bu sezon için ilk kez geldi.

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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Takvim'in haberine göre Mehmet Ekici'nin menajeriyle temasa geçen Galatasaraylı yöneticilerin "Devre arası Fenerbahçe ile bağları koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...

Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray, flaş hamlesini yaptı.