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Devre arasında flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki oyuncu transferleri, devre arasında da sürecek. Sarı lacivertli takımın uzun süredir forma şansı vermediği oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer gelişmesinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:30
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