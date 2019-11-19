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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle formayı terletemeden takımdan ayrılıyor. Yıldız golcüye önemli bir talip çıktı. Sarı kırmızılı yöneticiler ve teknik heyet, bu transfer gerçekleşmesine sıcak bakıyor. İşte Galatasaray'daki Falcao gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:18
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!