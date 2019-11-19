Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

ANCELOTTI ÇALIŞTIRACAK

Öncelikle bir teknik direktöre ihtiyacı olan Inter Miami'de ilk seçenekler David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso olurken, Moyes'in isminin United ile anılması ve Henry'nin Montreal Impact'ın başına geçmesi sonrası oklar Ancelotti'ye döndü.