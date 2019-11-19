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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle formayı terletemeden takımdan ayrılıyor. Yıldız golcüye önemli bir talip çıktı. Sarı kırmızılı yöneticiler ve teknik heyet, bu transfer gerçekleşmesine sıcak bakıyor. İşte Galatasaray'daki Falcao gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:18
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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden ve Inter Miami takımının kurucusu David Beckham, rüya takım için çalışmalara başladı.

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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

2020 yılında Amerika Major Ligi'ne dahil olacak kulüp için David Beckham, gösterişli bir başlangıç planlıyor.

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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

2022 yılında açılacak stadyum öncesi takım, maçların�� Lockhart Stadyumu'nda oynayacak.

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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

ANCELOTTI ÇALIŞTIRACAK

Öncelikle bir teknik direktöre ihtiyacı olan Inter Miami'de ilk seçenekler David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso olurken, Moyes'in isminin United ile anılması ve Henry'nin Montreal Impact'ın başına geçmesi sonrası oklar Ancelotti'ye döndü.

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Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!
Radamel Falcao'ya dev talip! Formayı terletmeden gidiyor!

JAMES RODRIGUEZ, FALCAO VE MANDZUKIC

AS'ın haberine göre, takımında yıldız oyuncuları oynatmak isteyen David Beckham, dünyaca ünlü 3 ismi gündemine aldı.