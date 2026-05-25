Mohamed Salah Fenerbahçe ile anlaştı! İşte maaşı ve sözleşme süresi

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Kadıköy'e inmesi beklenen yıldız isim için sarı lacivertliler yıllık 20 milyon euro bütçe ayırdı.

Fenerbahçe'de başkan adayları, yıldız transferi için rotasını Mohamed Salah'a çevirdi.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mısırlı yıldız için temas kurulurken başkan adaylarından birinin koltuğuna oturması halinde kesenin ağzını açacak ve Fenerbahçe taraftarına dev transferi armağan edecek.

SAYISIZ BAŞARI KAZANDI Kariyerinde Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool gibi dev takımlar bulunan Mısırlı yıldız, 2017'de 40 milyon Euro'ya geldiği İngiliz ekibinde sayısız başarı kazanmıştı.

441 maçta sahaya çıkan ve 257 gol-122 asist ile oynayan Salah, bu sezon ise 40 mücadelede 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Premier Lig'de 4 kez krallık koltuğuna oturan, oyuncu 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig kupası kazanmayı başardı.