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Cimbom kesenin ağzını açtı! Yönetim orta saha avında

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona kadrosundaki yıldız isimlere yeni takviyeler yaparak bomba gibi bir giriş yaptı. Devler Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren Cimbom, Avrupa mücadeleleri öncesi eksik bölgesi orta sahaya takviye yapmak için hazırlanıyor. Gelecek transferi UEFA'ya bildirmek için 4 Eylül'e kadar süresi olan sarı kırmızılı ekip 8 numarasına kavuşuyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 15:53
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Cimbom kesenin ağzını açtı! Orta sahayı yıldızı çekiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını bu sezon da kaldırmak isteyen Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom kesenin ağzını açtı! Orta sahayı yıldızı çekiyor

Bir yandan da Şampiyonlar Ligi gruplarında başarı yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Cimbom kesenin ağzını açtı! Orta sahayı yıldızı çekiyor

Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Cimbom, orta saha transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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Cimbom kesenin ağzını açtı! Orta sahayı yıldızı çekiyor

UEFA'ya bildirmek için 4 Eylül'e kadar süresi olan Galatasaray, hafta sonunda 8 numara transferine nokta koyacak. İşte Cimbom'un yeni orta sahası ve tüm detaylar...

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Cimbom kesenin ağzını açtı! Orta sahayı yıldızı çekiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı çok güçlü bir gruba düşen Galatasaray, kadrosundaki eksikleri tamamlamak için uğraşıyor.