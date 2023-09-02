Cimbom kesenin ağzını açtı! Yönetim orta saha avında

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona kadrosundaki yıldız isimlere yeni takviyeler yaparak bomba gibi bir giriş yaptı. Devler Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren Cimbom, Avrupa mücadeleleri öncesi eksik bölgesi orta sahaya takviye yapmak için hazırlanıyor. Gelecek transferi UEFA'ya bildirmek için 4 Eylül'e kadar süresi olan sarı kırmızılı ekip 8 numarasına kavuşuyor. İşte detaylar…