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Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü

Süper Lig'de ve Avrupa sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenrebahçe'de moraller yüksek. Son hafta yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinden önce inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan, yıldız oyuncu transferde rekor kırabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 00:26
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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya’nın yıldızının peşine düştü

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle flaş bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya’nın yıldızının peşine düştü

AVRUPA'DA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Süper Lig'de oynadığı ilk 10 maçın 10'unu da kazanan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de kayıpsız devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya’nın yıldızının peşine düştü

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi ise 11. hafta oynanan Trabzonspor maçıyla sona erdi.

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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya’nın yıldızının peşine düştü

Ezeli rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya’nın yıldızının peşine düştü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı.