Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü

Süper Lig'de ve Avrupa sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenrebahçe'de moraller yüksek. Son hafta yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinden önce inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan, yıldız oyuncu transferde rekor kırabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 00:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL