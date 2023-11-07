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Haberler Galeri 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Fener, bu hafta Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı aldığı mağlubiyetle, sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Fred'in yokluğunda orta sahada zorluklar yaşayan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kulüp yetkilileri, takımın performansını artırmak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırıyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 22:12
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15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sona eren 21 maçlık galibiyet serisi sonucunda 26 yıl sonra sahasında rakibine mağlup oldu. Bu mağlubiyet, takımın taraftarları için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sarı lacivertliler, Fred'in yokluğunu da hissederek, transfer için harekete geçti.

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15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olmuştu. Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin yıldızı Fred, Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşamıştı.

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15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Fred'in yokluğunda orta sahada krizler yaşayan Fenerbahçe, ara transferde yeni bir orta saha hamlesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

FENERBAHÇE 26 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak, rakibine karşı Süper Lig'de sahasındaki 26 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

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15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Rakibine karşı Kadıköy'de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.