07 Kasım 2023, Salı
15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Fener, bu hafta Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı aldığı mağlubiyetle, sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Fred'in yokluğunda orta sahada zorluklar yaşayan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kulüp yetkilileri, takımın performansını artırmak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırıyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 22:12
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