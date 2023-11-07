15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred’in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sona eren 21 maçlık galibiyet serisi sonucunda 26 yıl sonra sahasında rakibine mağlup oldu. Bu mağlubiyet, takımın taraftarları için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sarı lacivertliler, Fred'in yokluğunu da hissederek, transfer için harekete geçti.