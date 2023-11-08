Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'tan flaş karar! 11'e onu yazdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 4 puanla 2. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında kazanmak ve gruplarda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.