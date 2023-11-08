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Haberler Galeri Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'tan flaş karar! 11'e onu yazdı

Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'tan flaş karar! 11'e onu yazdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 4 puanla 2. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında kazanmak ve gruplarda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:56
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Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk’tan flaş karar! 11’e onu yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

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Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk’tan flaş karar! 11’e onu yazdı
Bayern Münih ile kendi sahasında oynadığı maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, rövanş mücadelesinde kazanmak ve gruplardaki yerini korumak istiyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk’tan flaş karar! 11’e onu yazdı

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk’tan flaş karar! 11’e onu yazdı

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk’tan flaş karar! 11’e onu yazdı

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.