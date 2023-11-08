08 Kasım 2023, Çarşamba
Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'tan flaş karar! 11'e onu yazdı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam deplasmanda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın ardından 4 puanla 2. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında kazanmak ve gruplarda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:56
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