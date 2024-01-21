Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, büyük bir sürprize imza atmak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tarihi bir transfer operasyonu için planlarını devreye soktu. Kulüp, Fenerbahçe'nin geçmişte parlayan yıldızını kadrosuna katmak için detaylı bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarını heyecanlandıracak bu hamle, Galatasaray'ın transferde sessizliğini bozma çabalarını simgeliyor.