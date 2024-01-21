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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...
11 Ocak'ta kapılarını açan transfer döneminde sakin bir görüntü sergileyen Galatasaray, ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Efsanevi rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katma planları yapan Aslan, transfer operasyonu için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp, taraftarlarını heyecanlandıracak tarihi bir transferi gerçekleştirmek amacıyla planlarını hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.