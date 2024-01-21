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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...

11 Ocak'ta kapılarını açan transfer döneminde sakin bir görüntü sergileyen Galatasaray, ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Efsanevi rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katma planları yapan Aslan, transfer operasyonu için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp, taraftarlarını heyecanlandıracak tarihi bir transferi gerçekleştirmek amacıyla planlarını hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:38
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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a imzayı atıyor! Aslan’dan tarihi transfer ayarı...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, büyük bir sürprize imza atmak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tarihi bir transfer operasyonu için planlarını devreye soktu. Kulüp, Fenerbahçe'nin geçmişte parlayan yıldızını kadrosuna katmak için detaylı bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarını heyecanlandıracak bu hamle, Galatasaray'ın transferde sessizliğini bozma çabalarını simgeliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a imzayı atıyor! Aslan’dan tarihi transfer ayarı...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında, yeni bir kaleci arayışına geçtiği bildirildi.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a imzayı atıyor! Aslan’dan tarihi transfer ayarı...

HEDEF ALTAY BAYINDIR!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için planlar yapıyor.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a imzayı atıyor! Aslan’dan tarihi transfer ayarı...

ALTAY BAYINDIR'IN İNGİLTERE MACERASI

Altay Bayındır'ın bu sezon Manchester United'da beklediği şansı bulamaması ve EURO 2024 kadrosuna katılmayı planlaması, Galatasaray'ın transfer stratejisini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Altay Bayındır'ı sezon sonunda renklerine bağlamak adına harekete geçti.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a imzayı atıyor! Aslan’dan tarihi transfer ayarı...

BAYINDIR'DAN TEKLİF SORUSUNA NET YANIT!

Geçtiğimiz aylarda başarılı oyuncu "Galatasaray'dan teklif gelse gider misin?" sorusuna "Galatasaray'dan teklif gelse gider miyim? Ben profesyonel futbolcuyum. O anki süreç, zaman. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. Kendi hayatımıza böyle bakmalıyız." şeklinde yanıt vererek Galatasaray'a transfer olabileceğinin sinyallerini vermişti.