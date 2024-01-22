Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Sarı-Lacivertli taraftarlar gelecek transferlere yoğun bir ilgi gösterirken, takımdaki birçok oyuncuya gelen teklifler de gündemde. Bu bağlamda öne çıkan teklifler arasında ise Lyon'un genç futbolcu için yaptığı teklif dikkat çekiyor. Fransız ekibi, 8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle birlikte bonuslarla birlikte toplamda 12 milyon Euro'yu bulan bir paket sunmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirdi.