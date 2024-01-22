Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
Fransız devi, Fenerbahçe'nin genç yeteneği hakkındaki ilgisinden vazgeçmiyor. Rennes'li Matic için devam eden müzakerelerine rağmen, Fransa ekibi, Sırp oyuncuyla ilerleme kaydedemezse, Fenerbahçe'nin parlak yıldızı için ciddi bir maddi teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte heyecanlandıran transfere ilişkin detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024
08:29
Sarı-Lacivertli taraftarlar gelecek transferlere yoğun bir ilgi gösterirken, takımdaki birçok oyuncuya gelen teklifler de gündemde. Bu bağlamda öne çıkan teklifler arasında ise Lyon'un genç futbolcu için yaptığı teklif dikkat çekiyor. Fransız ekibi, 8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle birlikte bonuslarla birlikte toplamda 12 milyon Euro'yu bulan bir paket sunmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği transfer dönemi, kulüpte yaşanan gelişmelerle birlikte hareketlilik kazanıyor. Takımda birçok oyuncu için teklifler varken, en çok dikkati çeken ise İsmail Yüksek'e Lyon'dan yapılan teklif oldu.
LYON, İSMAİL YÜKSEK İÇİN ISRARINI SÜRDÜRÜYOR
Fransız devi Lyon, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Daha önce 12 milyon Euro'luk paket teklif eden ve reddedilen Lyon, şimdi de bu rakamı artırma peşinde. Bu durum, transfer piyasasında sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
RENNES İLE PAZARLIKLAR TIKANINCA YÖN YÜKSEK'E DÖNDÜ
Lyon'un Rennes forması giyen Nemanja Matic ile olan pazarlıkları tıkanınca gözlerini tekrar İsmail Yüksek'e çevirdiği belirtiliyor. Fransız medyası, bu gelişmeler sonrası Lyon'un İsmail için daha yüksek bir bedelle yeni bir teklif yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER STRATEJİSİ
Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro'dan açarken, 12 milyon Euro'ya kadar inme ihtimalinin olduğu konuşuluyor. İsmail'in bu transferde kararı tamamen yönetime bıraktığı ifade ediliyor.