Avrupa devleri peşinde! Galatasaray'da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak şu ana kadar bekleneni veremeyen Wilfried Zaha ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Napoli ve Aston Villa, Fildişili golcünün peşine düşerken Zaha geleceği ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...