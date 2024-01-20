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Haberler Galeri Avrupa devleri peşinde! Galatasaray'da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Avrupa devleri peşinde! Galatasaray'da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak şu ana kadar bekleneni veremeyen Wilfried Zaha ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Napoli ve Aston Villa, Fildişili golcünün peşine düşerken Zaha geleceği ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:57
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Avrupa devleri peşinde! Galatasaray’da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa devleri peşinde! Galatasaray’da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Galatasaray, kritik maçta Trabzonspor'a konuk olacak.

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Avrupa devleri peşinde! Galatasaray’da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.

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Avrupa devleri peşinde! Galatasaray’da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

Galatasaray'da bu karşılaşmada bazı oyunculara performansları nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti.

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Avrupa devleri peşinde! Galatasaray’da Zaha ile yollar ayrılıyor mu? Transfer kararı...

BU İSİMLERİN BAŞINDA ZAHA GELİYOR
Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 24 maça çıkan oyuncu vasatı aşamadı.