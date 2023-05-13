13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, kritik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Bu sezon oynadıkları futbolla yıldızları daha da parlayan sarı-lacivertli futbolcular için Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor. İngiliz devi Newcastle United'ın ilgisinin bulunduğu yıldız futbolcu için ortaya atılan miktar, Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirebilir.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:29
  • 1
  • 11
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Bu sezon oynadıkları futbolla yıldızları daha da parlayan sarı-lacivertli futbolcular için Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ederken o yetenekli futbolcu için ortaya atılan miktar, Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olarak gerçekleşebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 14. haftaya kadar liderlik koltuğundan ayrılmadı.

  • 3
  • 11
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Dünya Kupası öncesi düşmeye başlayan performans, dev turnuvadan sonra da devam edince sarı-lacivertli ekip zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.

  • 4
  • 11
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Galatasaray'ın galibiyet rekoru kırmasıyla birlikte puan farkı daha artmaya başladı. Bu sırada Jorge Jesus'un öğrencileri vites arttırmaya başladı.

  • 5
  • 11
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Art arda iyi skorlar alan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekip ile olan puan farkını 5'e kadar indirerek 2. sıraya yerleşti.