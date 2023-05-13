Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, kritik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Bu sezon oynadıkları futbolla yıldızları daha da parlayan sarı-lacivertli futbolcular için Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor. İngiliz devi Newcastle United'ın ilgisinin bulunduğu yıldız futbolcu için ortaya atılan miktar, Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirebilir.