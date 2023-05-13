13 Mayıs 2023, Cumartesi
Fenerbahçeli yıldıza İngiltere’den talip! Bonservis bedeli dudak uçuklattı…
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, kritik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Bu sezon oynadıkları futbolla yıldızları daha da parlayan sarı-lacivertli futbolcular için Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor. İngiliz devi Newcastle United'ın ilgisinin bulunduğu yıldız futbolcu için ortaya atılan miktar, Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirebilir.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:29
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