14 Mayıs 2023, Pazar
Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde son haftalara gelinirken, Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirvenin lideri konumunda bulunan sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray ise Zaniolo konusunda flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:41
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