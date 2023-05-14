Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde son haftalara gelinirken, Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirvenin lideri konumunda bulunan sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray ise Zaniolo konusunda flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar…