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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde son haftalara gelinirken, Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirvenin lideri konumunda bulunan sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray ise Zaniolo konusunda flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:41
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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine haftalar kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Aslan'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray ise Zaniolo konusunda flaş bir karar verdi. İşte tüm detaylar...

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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılıar, Devler Ligi'ne kadro hazırlamak için kolları sıvadı.

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Galatasaray’da Zaniolo transferinde flaş gelişme! Aslan fiyat düşürmeye peşinde

Transferde iddialı isimlerle ilgilenen Cimbom, teklif gelen oyuncuları için de çalışmalarını sürdürüyor.