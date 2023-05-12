12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Alman basını duyurdu

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Alman basını duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basını, iki ezeli rakibin Brezilyalı sol beki gündemine aldığını yazdı.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 19:29
  • 1
  • 9
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Almanlar basını duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Ligin 33. Haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Son iki maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında büyük bir fırsat elde etmiş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Almanlar basını duyurdu

Cimbom'a galibiyeti getiren golü penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 73'e yükseltti.

  • 3
  • 9
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Almanlar basını duyurdu

Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydetti.

  • 4
  • 9
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Almanlar basını duyurdu

Bir maç fazlası da bulunan Kara Kartal, bu galibiyetle puanını 68'e çıkararak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

  • 5
  • 9
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Almanlar basını duyurdu

Zirve yarışında kıran kırana mücadele sürerken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.