Fenerbahçeli Mahmut Uslu'dan Başkan Ali Koç'a salvo: Kalıbının adamı değil

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başlayan savaş giderek alevleniyor. Aziz Yıldırım'ın sözlerine kulübün mali genel kurulunda yanıt veren Ali Koç, "korkak" ifadesini kullanmıştı. Ali Koç'a yanıt Aziz Yıldırım'ın en yakınlarından olan Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, Koç'u adeta bombardımana tuttu.