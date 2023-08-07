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Fenerbahçeli Mahmut Uslu'dan Başkan Ali Koç'a salvo: Kalıbının adamı değil

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başlayan savaş giderek alevleniyor. Aziz Yıldırım'ın sözlerine kulübün mali genel kurulunda yanıt veren Ali Koç, "korkak" ifadesini kullanmıştı. Ali Koç'a yanıt Aziz Yıldırım'ın en yakınlarından olan Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, Koç'u adeta bombardımana tuttu.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:48
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Fenerbahçeli Mahmut Uslu’dan Başkan Ali Koç’a salvo: Kalıbının adamı değil

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Tam 9 yıldır kupa hasreti çeken Kanarya, bu sezon kötü istatistiğe son vermenin peşinde.

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Fenerbahçeli Mahmut Uslu’dan Başkan Ali Koç’a salvo: Kalıbının adamı değil

Göreve gelmesinin ardından 2 dönem başkanlık yapacağını duyuran Ali Koç, bu görevdeki son senesine girdi. Başkan Koç, sezon sonunda ipi göğüsleyip camiaya öyle veda etmek istiyor.

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Fenerbahçeli Mahmut Uslu’dan Başkan Ali Koç’a salvo: Kalıbının adamı değil

AZİZ YILDIRIM'A ÇIKIŞTI!
Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın toplantısına yanıtını kulübün mali genel kurulunda veren Ali Koç, efsane başkan için 'korkak' ifadesini kullanmıştı.

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Fenerbahçeli Mahmut Uslu’dan Başkan Ali Koç’a salvo: Kalıbının adamı değil

Koç'a yanıt eski yönetici Mahmut Uslu'dan geldi. İşte Uslu'nun 343 Youtube kanalında söylediği o sözler...

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Fenerbahçeli Mahmut Uslu’dan Başkan Ali Koç’a salvo: Kalıbının adamı değil

"KALIBININ ADAMI DEĞİL"
"Ali Koç ergen ya, ergen ergen... Ergen açıklamaları yapıyor."