07 Ağustos 2023, Pazartesi
Fenerbahçeli Mahmut Uslu'dan Başkan Ali Koç'a salvo: Kalıbının adamı değil
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında başlayan savaş giderek alevleniyor. Aziz Yıldırım'ın sözlerine kulübün mali genel kurulunda yanıt veren Ali Koç, "korkak" ifadesini kullanmıştı. Ali Koç'a yanıt Aziz Yıldırım'ın en yakınlarından olan Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, Koç'u adeta bombardımana tuttu.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:48
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