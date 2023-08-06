Fenerbahçe'de yılın transfer bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Süper Lig'de sezona yeni transferiyle bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de, tek hedef şampiyonluk. Avrupa'nın büyük kulüplerinin bile radarına giren yıldız futbolcuları kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip, gücüne güç katmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetimi bu kez o dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar…