06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de yılın transfer bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Süper Lig'de sezona yeni transferiyle bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de, tek hedef şampiyonluk. Avrupa'nın büyük kulüplerinin bile radarına giren yıldız futbolcuları kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip, gücüne güç katmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetimi bu kez o dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.08.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 22:32
  • 1
  • 10
Fenerbahçe’de yılın transferde bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Fenerbahçe'nin yeni transfer atağı! Meksika'nın yıldız ismi için harekete geçildi! İşte o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçe’de yılın transferde bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

KANARYA DÜNYA YILDIZI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, transfer döneminde büyük bir atağa kalkıyor ve gözünü dünyaca ünlü Meksikalı futbolcu Hirving Lozano'ya çeviriyor.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe’de yılın transferde bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

İtalya'nın Napoli kulübünde forma giyen ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lozano, sarı-lacivertli takımın transfer listesinin en tepesinde yer alıyor.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe’de yılın transferde bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek ve şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak için harekete geçti.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe’de yılın transferde bombası! O yıldızın piyasa değeri dudak uçuklatıyor...

Bu doğrultuda, Napoli'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf ediyor.