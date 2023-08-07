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Fenerbahçe'de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Futbol arenasında büyük bir çıkışa hazırlanan Fenerbahçe, transfer sezonunda attığı etkileyici adımlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de sarsıyor. Sarı-lacivertli takım, uluslararası alanda tanınan ve başarılı bir futbolcuyu kadrosuna katmak için gerçek bir mücadelenin içine girmiş durumda.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:05
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Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir transferde daha karşı karşıya geldiği haberleri gündemde. İspanyol ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bu futbolcu Hirving Lozano. Her iki kulüp de Meksikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İşte haberin detayları...

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Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Fenerbahçe, transfer döneminde büyük bir atağa kalkıyor ve gözünü dünyaca ünlü Meksikalı futbolcu Hirving Lozano'ya çeviriyor. İtalya'nın Napoli kulübünde forma giyen ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lozano, sarı-lacivertli takımın transfer listesinin en tepesinde yer alıyor.

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Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek ve şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak için harekete geçti. Bu doğrultuda, Napoli'nin Meksikalı yıldızı Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

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Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Hirving Lozano için Napoli kulübüne 10 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Lozano'yu ikna etmek için yıllık 3.5 milyon Euro'luk yüksek bir maaş öneriyor. Bu teklif, Meksikalı futbolcunun dikkatini çekmeyi başarıyor ve Lozano, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Hirving Lozano'nun futbol kariyeri oldukça parlak geçmişe sahip. PSV Eindhoven'dan 2019 yılında Napoli'ye 45 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncu, İtalya Serie A'da da etkileyici performans sergilemişti. İtalyan kulübüyle çıktığı 120 maçta 23 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca, Meksika Milli Takımı'nda da önemli bir figür olan Lozano, milli formayla da adından sıkça söz ettiriyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.