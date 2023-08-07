Fenerbahçe’de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...

Hirving Lozano'nun futbol kariyeri oldukça parlak geçmişe sahip. PSV Eindhoven'dan 2019 yılında Napoli'ye 45 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncu, İtalya Serie A'da da etkileyici performans sergilemişti. İtalyan kulübüyle çıktığı 120 maçta 23 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca, Meksika Milli Takımı'nda da önemli bir figür olan Lozano, milli formayla da adından sıkça söz ettiriyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.