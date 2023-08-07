07 Ağustos 2023, Pazartesi
Fenerbahçe'de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...
Futbol arenasında büyük bir çıkışa hazırlanan Fenerbahçe, transfer sezonunda attığı etkileyici adımlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de sarsıyor. Sarı-lacivertli takım, uluslararası alanda tanınan ve başarılı bir futbolcuyu kadrosuna katmak için gerçek bir mücadelenin içine girmiş durumda.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:05
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