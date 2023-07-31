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Cristiano Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Bu yaz dikkat çeken yıldız transferleriyle adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri, bir başka sansasyonel transfer için harekete geçiyor. Cristiano Ronaldo gibi dünya yıldızını kadrosuna katan Al Nassr, bu kez de Liverpool'un başarılı futbolcusu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak üzere çalışmalara başladı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:00
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Cristiano Ronaldo’ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Suudi Arabistan kulüpleri, bu yaz yaptıkları yıldız transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Al Nassr Kulübü, gerçekleştirdiği büyük transferlerle futbol dünyasında gündemden düşmüyor. Son olarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak futbol camiasını şaşırtan Al Nassr, şimdi de Liverpool'un başarılı futbolcusu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Cristiano Ronaldo’ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr, transfer sezonunda büyük bir hamleyle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

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Cristiano Ronaldo’ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Son haberlere göre, Al Nassr Bayern Münih ile Sadio Mane için yapılan pazarlıklarda anlaşma sağladı ve bu transfer için yaklaşık 37 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye karar verdi.

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Cristiano Ronaldo’ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Mane, sağlık kontrollerinden başarıyla geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Al Nassr'a katılacak.

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Cristiano Ronaldo’ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler

Bu transferle birlikte, Senegalli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak ve birlikte sahada mücadele edecekler. Al Nassr, daha önce de başka önemli isimleri kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirmişti.