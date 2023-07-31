31 Temmuz 2023, Pazartesi
Cristiano Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler
Bu yaz dikkat çeken yıldız transferleriyle adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri, bir başka sansasyonel transfer için harekete geçiyor. Cristiano Ronaldo gibi dünya yıldızını kadrosuna katan Al Nassr, bu kez de Liverpool'un başarılı futbolcusu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak üzere çalışmalara başladı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:00
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