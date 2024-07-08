Fenerbahçe'den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde bu sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamak üzere... Martin Terrier ve Allan Saint-Maximin gibi isimleri hedef olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin büyük bir Wonderkid bombası peşinde koştuğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Brezilya'da "Yeni Vinicius Jr." olarak görülen Wesley Teixeira transferi için şartları zorladığı bildirildi. İşte detaylar...