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Fenerbahçe'den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde bu sezona büyük hedeflerle başlayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamak üzere... Martin Terrier ve Allan Saint-Maximin gibi isimleri hedef olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin büyük bir Wonderkid bombası peşinde koştuğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Brezilya'da "Yeni Vinicius Jr." olarak görülen Wesley Teixeira transferi için şartları zorladığı bildirildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:22 Güncelleme: 08.07.2024 10:22
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Fenerbahçe’den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe’den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferine öncelik veren Kanarya, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona yakın.

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Fenerbahçe’den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin hafta içerisinde En-Nesyri'yi açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe’den Wonderkid bombası! Yeni Vinicius Jr. İstanbul yolunda

Takımı hızlandırmak isteyen Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kanat arayışlarına yoğunluk veren yönetim, Rennes forması giyen Martin Terrier ve Al-Ahli formasını terleten Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı.