08 Temmuz 2024, Pazartesi
Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla lige damga vuran ve Milli Takım'la da EURO 2024'te en çok dikkat çeken isimlerden olan Barış Alper Yılmaz dünya devlerini peşine taktı. Sergilediği performansla beğenileri üzerine toplayan milli yıldız, Hollanda maçında karşı karşıya geldiği Virgil van Dijk'ı birçok pozisyonda mağlup etmeyi başarmıştı. Hollandalı stoper Barış Alper Yılmaz'ı Liverpool'a önerdi.
Giriş: 08.07.2024 14:42 Güncelleme: 08.07.2024 14:46
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