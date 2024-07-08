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Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla lige damga vuran ve Milli Takım'la da EURO 2024'te en çok dikkat çeken isimlerden olan Barış Alper Yılmaz dünya devlerini peşine taktı. Sergilediği performansla beğenileri üzerine toplayan milli yıldız, Hollanda maçında karşı karşıya geldiği Virgil van Dijk'ı birçok pozisyonda mağlup etmeyi başarmıştı. Hollandalı stoper Barış Alper Yılmaz'ı Liverpool'a önerdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 14:42 Güncelleme: 08.07.2024 14:46
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Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sergilediği futbolla önemli takımların takibine girdi.

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Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken ve son olarak çeyrek finalde Hollanda'ya karşı müthiş oynayan yıldız futbolcunun talipleri artıyor.

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Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

VAN DIJK HAYRAN KALDI
Hollandalı yıldız futbolcu Virgil van Dijk, Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz'ın gösterdiği performansın ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

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Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

"ELE AVUCA SIĞMAZ ŞEKİLDE KOŞUYORDU"
Barış Alper Yılmaz'ın ele avuca sığmaz bir oyuncu olduğunu belirten Virgil van Dijk, "İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık."

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Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi belli oluyor! Virgil van Dijk transfer için o takıma önerdi

"Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" diye konuşmuştu.