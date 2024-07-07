Galatasaray'a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezona 5. yıldız hedefiyle başlayacak sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da Fransa'dan sürpriz bir ismin adı masaya geldi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024
09:38
Güncelleme: 07.07.2024
09:38
Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu olan ve 2024-25 sezonuna da büyük hedeflerle başlayan Galatasaray, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi hazırlayan kurmaylar, maddi açıdan düşünüp bununla birlikte kendilerine fayda sağlayacak uygun isimler üzerinde hummalı bir çalışmalı halinde...
Görüşmelerin devam ettiği ve bazı ön anlaşmaların da yapıldığı bu süreçte sürpriz bir isim basına sızdı.
Sarı kırmızılılar beklenmedik ve gündemde olmayan bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
G.Saray'ın peşinde olduğu o isim Faslı futbolcu Aimen Moueffek... 23 yaşındaki oyuncuyla temasa da geçildi.