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Galatasaray'a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezona 5. yıldız hedefiyle başlayacak sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da Fransa'dan sürpriz bir ismin adı masaya geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:38 Güncelleme: 07.07.2024 09:38
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Galatasaray’a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu olan ve 2024-25 sezonuna da büyük hedeflerle başlayan Galatasaray, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Galatasaray’a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi hazırlayan kurmaylar, maddi açıdan düşünüp bununla birlikte kendilerine fayda sağlayacak uygun isimler üzerinde hummalı bir çalışmalı halinde...

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Galatasaray’a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

Görüşmelerin devam ettiği ve bazı ön anlaşmaların da yapıldığı bu süreçte sürpriz bir isim basına sızdı.

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Galatasaray’a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

Sarı kırmızılılar beklenmedik ve gündemde olmayan bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

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Galatasaray’a transferde 10 rakip! Okan Buruk jokerini buldu

G.Saray'ın peşinde olduğu o isim Faslı futbolcu Aimen Moueffek... 23 yaşındaki oyuncuyla temasa da geçildi.