Fenerbahçe'den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N'Golo Kante'yi istedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kupa hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken; Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda isimlerle temasa geçen yönetim nokta atışı transferler yapmak istiyor. Bu kapsamda Fred'in yanına bir yıldız arayan sarı-lacivertlilerin Fransa'nın yıldız ismi N'Golo Kante için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...