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Fenerbahçe'den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N'Golo Kante'yi istedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kupa hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken; Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda isimlerle temasa geçen yönetim nokta atışı transferler yapmak istiyor. Bu kapsamda Fred'in yanına bir yıldız arayan sarı-lacivertlilerin Fransa'nın yıldız ismi N'Golo Kante için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:03 Güncelleme: 15.07.2024 10:18
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Fenerbahçe’den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N’Golo Kante’yi istedi

Fenerbahçe geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'de 99 puana ulaşmasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

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Fenerbahçe’den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N’Golo Kante’yi istedi

Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise asla hata yapmak istemiyor.

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Fenerbahçe’den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N’Golo Kante’yi istedi

Kanarya'da bu nedenle takımın başına teknik direktör olarak Jose Mourinho getirildi.

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Fenerbahçe’den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N’Golo Kante’yi istedi

Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin yeni hocasının olmasının ardından yapılacak transfer hamleleri sarı-lacivertli camiada büyük merak konusu haline geldi. Kanarya, kadrosuna katacağı flaş isimlerde gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

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Fenerbahçe’den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N’Golo Kante’yi istedi

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken dün Arap medyası tarafından müthiş bir iddia ortaya atıldı.