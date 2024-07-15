15 Temmuz 2024, Pazartesi
Fenerbahçe'den transferde orta saha bombası! Jose Mourinho N'Golo Kante'yi istedi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kupa hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken; Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda isimlerle temasa geçen yönetim nokta atışı transferler yapmak istiyor. Bu kapsamda Fred'in yanına bir yıldız arayan sarı-lacivertlilerin Fransa'nın yıldız ismi N'Golo Kante için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 15.07.2024 10:03 Güncelleme: 15.07.2024 10:18
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