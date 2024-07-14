Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Son dakika Galatasaray haberleri | Avusturya'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi'nin ardından yeni bir bomba patlatma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un çok istediği bir ismin transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...