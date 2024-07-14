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Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Son dakika Galatasaray haberleri | Avusturya'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi'nin ardından yeni bir bomba patlatma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un çok istediği bir ismin transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş: 14.07.2024 13:07
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Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.

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Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

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Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

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Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

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Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.