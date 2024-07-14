14 Temmuz 2024, Pazar
Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi
Son dakika Galatasaray haberleri | Avusturya'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi'nin ardından yeni bir bomba patlatma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un çok istediği bir ismin transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş: 14.07.2024 13:07
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