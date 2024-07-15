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Fenerbahçe'den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmen açıklarken şimdi de büyük bir bombanın peşinde... Sarı-lacivertliler bir dönem Beşiktaş forması altında Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'nın peşine düştü. Brezilyalı yıldızın kulübünü ikna eden Fenerbahçe'nin Talisca ile de anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Giriş: 15.07.2024 15:07 Güncelleme: 15.07.2024 15:07
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Fenerbahçe’den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Trendyol Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı.

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Fenerbahçe’den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.

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Fenerbahçe’den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.

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Fenerbahçe’den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.

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Fenerbahçe’den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.