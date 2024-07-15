Fenerbahçe'den Süper Lig gündemini sarsacak hamle! Talisca transferinde imza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmen açıklarken şimdi de büyük bir bombanın peşinde... Sarı-lacivertliler bir dönem Beşiktaş forması altında Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'nın peşine düştü. Brezilyalı yıldızın kulübünü ikna eden Fenerbahçe'nin Talisca ile de anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.