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7 gol 14 asist Fred'in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmayı hedeflediğini açıklayan Ali Koç ve İsmail Kartal, bu planlarını henüz gerçekleştirememişti. Ancak takımın harika bir sezon başlangıcı yapmasıyla bu eksiklik sorun yaratmamıştı. Şu anda adaylar belirlenirken, bir yıldız oyuncunun adı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen 6 numara transferindeki sıcak gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 17:08
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7 gol 14 asist Fred’in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Fenerbahçe, geçen yaz transfer döneminde bir dizi önemli oyuncuyu kadrosuna katarken, 6 numara pozisyonu için transfer yapmayı planladığını Ali Koç'un açıklamalarıyla duyurmuştu. Ancak, yeni sezon başlamış olmasına rağmen beklenen 6 numara takviyesi henüz gerçekleşmemişti. Bununla birlikte, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 6 numara pozisyonu için harekete geçmeyi düşündüğü bilinmektedir. İşte sarı-lacivertlilerin radarındaki yıldız isim...

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7 gol 14 asist Fred’in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Monaco'dan bir orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Premier Lig takımlarıyla adı anılmıştı.

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7 gol 14 asist Fred’in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Bu Fransız futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek, ancak bir yıllık bir opsiyon da bulunuyor. Fenerbahçe'nin, bu oyuncuyu transfer listesine eklediği bildirildi.

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7 gol 14 asist Fred’in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve oyuncunun menajeriyle temas kurmayı düşünüyor.

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7 gol 14 asist Fred’in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Eğer oyuncu ayrılmak isterse, Monaco ile pazarlıkların başlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu transferin kolay olmayacağı da unutulmamalıdır.