7 gol 14 asist Fred'in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmayı hedeflediğini açıklayan Ali Koç ve İsmail Kartal, bu planlarını henüz gerçekleştirememişti. Ancak takımın harika bir sezon başlangıcı yapmasıyla bu eksiklik sorun yaratmamıştı. Şu anda adaylar belirlenirken, bir yıldız oyuncunun adı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen 6 numara transferindeki sıcak gelişmeler...