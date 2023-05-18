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Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor

Süper Lig'de son haftaların en formda takımı olan ve ligde son 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte adeta yeniden doğdu. Avrupa'ya gitme umutlarını canlı tutan Kartal, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, takımın yıldız oyuncusuna Avrupa devi resmen talip oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş'in prensi haline gelen yıldız futbolcudan kasasını dolduracak

Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 12:57
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Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor
Süper Lig'de Şenol Güneş ile birlikte adeta yeniden doğan Beşiktaş, ligde tam 12 maçtır kaybetmiyor. Son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kartal, bu hafta Gaziantep maçını hükmen kazandı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçti.
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Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor

Sezona Valerien Ismael ile kabus gibi başlayan Kara Kartal, Şenol Güneş'in takıma gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı ve Avrupa kupalarına gitme umutlarını canlı tuttu.

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Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor

LİGİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN TAKIM OLDU

Ligin ikinci yarısında hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı geriden gelerek mağlup eden Beşiktaş, ligin kaderini de değiştiren takım olmayı başardı.

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Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor

Pazar günü ligin bir diğer formda takımı olan Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu zorlu maçı da kazanmak ve en azından lig ikinciliği için avantaj elde etmek istiyor.

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Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Rekor teklif! Yuvadan uçuyor
Kartal'da diğer yandan transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Şenol Güneş ve yönetim, listedeki oyuncular için görüşmelere başlarken, takımın yıldız oyuncusuna Avrupa devlerinden bir takım talip oldu.