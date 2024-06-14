EURO 2024'te tüm gözler o isimlerde! Yıldız oyuncu ile ilgili gerçek herkesi şaşırttı | İşte memleketleri...

Almanya'nın ev sahipliğinde bugün açılışı yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler A Milli Takımına çevrildi. Milli takımın EURO 2024 macerası, BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Vatandaşlar yıldız oyuncularla ilgili bilgileri merak ederken, genç ismin memleketi görenleri şaşırttı. İşte futbolcular ve teknik direktörlerin memleketleri...

ahaber.com.tr Giriş: 14.06.2024 10:34 Güncelleme: 14.06.2024 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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