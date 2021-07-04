04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe ve Galatasaray, Ukraynalı yıldız Yarmolenko için karşı karşıya. Ezeli rakipler Yarmolenko için transfer tekliflerini yaptı. Ukrayna basınında söz konusu transferle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında yayımlanan habere göre Yarmolenko'ya önce Galatasaray teklif yaptı. Bu teklifin ardından Fenerbahçe devreye girince işler karıştı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Yarmolenko savaşındaki tüm detaylar aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 22:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 22:07
  • 1
  • 7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil zeminin ardından transfer için de kıyasıya bir mücadele veriyor. İstanbul'un iki dev kulübünün gündeminde Andriy Yarmolenko var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray da Fenerbahçe de var gücüyle çalışıyor.

  • 3
  • 7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

EURO 2020'de gösterdiği performans sonrası transfer penceresi bir hayli açılan Andriy Yarmolenko'nun talipleri her geçen gün artarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önerdiği rakamı Ukrayna basını duyurdu.

  • 4
  • 7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Şu anda İngiliz kulübü West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko için Ukrayna basını (Sport.ua), önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

İŞTE YAPILAN TEKLİFLER!
Halihazırda West Ham United'dan 6 milyon euro kazanan Andriy Yarmolenko için ilk etapta Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti.

  • 5
  • 7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Andriy Yarmolenko'ya menajerler aracılığı ile ulaşan ve teklifini ileten Galatasaray için beklemeye geçilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, devreye girdi.

DEV ÇALIM!
Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı. Buna göre sarı lacivertliler, Andriy Yarmolenko'ya yıllık 3 milyon euroluk teklifte bulundu.