Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yarmolenko çalımı! Son kararını verdi

Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe ve Galatasaray, Ukraynalı yıldız Yarmolenko için karşı karşıya. Ezeli rakipler Yarmolenko için transfer tekliflerini yaptı. Ukrayna basınında söz konusu transferle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında yayımlanan habere göre Yarmolenko'ya önce Galatasaray teklif yaptı. Bu teklifin ardından Fenerbahçe devreye girince işler karıştı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Yarmolenko savaşındaki tüm detaylar aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 22:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 22:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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