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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, yeni sezona defans hattını yenileyerek başlamak istiyor. Yeni yönetim Fatih Terim'in transfer raporu için temaslarını sıklaştırdı. Sağ bek ve sol bek mevkileri için uzun uğraşlar veren sarı kırmızılı yönetim, transferde Viking operasyonu başlatıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:04
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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları, çok kalabalık bir oyuncu listesi üzerinden, Avrupa'nın dört bir yanında devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı

Görüşme yapılan oyunculardan ve kulüplerinden alınan geri dönüşler ise zaman zaman Sarı-Kırmızılılar'ın alternatif isimlere yönlenmesine yol açıyor.

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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı
Özellikle beklere mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, diğer taraftan bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.
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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı

TÜM ADAYLARI SICAK TUTUYORLAR
Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki sol bek Ludwig Augustinsson için maliyet araştırması yapan Galatasaray Yönetimi, İsveçli futbolcuyu bonservisiyle birlikte almayı planlıyor.

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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı

Sarı-Kırmızılılar'ın bu oyuncuyu 3-4 milyon euro bandında bir bedel karşılığında transfer etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bu süreçte Moreno ve Aanholt'la temasların da sıcak tutulacağı belirtiliyor.