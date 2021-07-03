03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da sıcak günler! Viking operasyonu başladı
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, yeni sezona defans hattını yenileyerek başlamak istiyor. Yeni yönetim Fatih Terim'in transfer raporu için temaslarını sıklaştırdı. Sağ bek ve sol bek mevkileri için uzun uğraşlar veren sarı kırmızılı yönetim, transferde Viking operasyonu başlatıyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:04
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