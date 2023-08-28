Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Yeni sezon için yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerek taraftarları heyecana boğdu. Birçok isimde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme başka bir boyuta ulaşmak üzere. Süper Lig'in ezeli iki takımı; gelecek vadeden yıldız futbolcu için tekrardan transfer savaşına girdiler. İşte detaylar…