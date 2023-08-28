28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Yeni sezon için yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerek taraftarları heyecana boğdu. Birçok isimde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çekişme başka bir boyuta ulaşmak üzere. Süper Lig'in ezeli iki takımı; gelecek vadeden yıldız futbolcu için tekrardan transfer savaşına girdiler. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.08.2023 01:27 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 01:36
  • 1
  • 13
Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon lider tamamlayan Galatasaray ve 2. sırada bitiren Fenerbahçe yollarına dolu dizgin devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off ilk turunda Molde'yi 3-2 mağlup ederek rövanş maçını beklemeye başladı.

  • 3
  • 13
Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Süper Lig'de ise son olarak Trabzonspor'u konuk eden Cimbom; sahadan 2-0 galip ayrılarak ikinci maç sonunda puanını 4'e yükseltti.

  • 4
  • 13
Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

Transferde sıcak zamanlar geçiren Aslan; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi isimleri transfer etti.

  • 5
  • 13
Cimbom ve Kanarya yine karşı karşıya! Genç yıldız için dev düello...

FENERBAHÇE DE İYİ BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup ederek gruplara göz kırptı.