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Fenerbahçe'de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, bu dönem yaptığı transferlerle bombaları patlattı. Kadrosunu Dzeko, Tadic, Becao, Djiku gibi yabancılarla güçlendiren sarı-lacivertliler; TFF'nin uyguladığı yabancı kuralı nedeniyle bir yandan da kontenjanda yer açmaya çalışıyor. Bu doğrultuda planlama yapan Fenerbahçe'de iki ismin biletinin kesilmesi gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 14:22
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Fenerbahçe’de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yol ayrımına giden sarı-lacivertli yönetim, bu sayıyı daha da düşürmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe’de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunurken, en az 2 oyuncu ile daha yol ayrımına gitmek istiyor.

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Fenerbahçe’de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

14 yabancı kuralı olması gerekçesiyle kontenjanda yer açmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

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Fenerbahçe’de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

Sarı-lacivertliler kaleye, orta sahaya ve kanat mevkine transfer yapmayı planlarken yabancı oyuncu kontenjanında da yer açmak zorunda.

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Fenerbahçe’de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

İlk etapta Joao Pedro ve Diego Rossi'nin bileti kesilirken sırada Gustavo Henrique ve Arao'nun yer alması bekleniyor.