Fenerbahçe'de yabancı kaosu! O isimlerin bileti kesilebilir

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, bu dönem yaptığı transferlerle bombaları patlattı. Kadrosunu Dzeko, Tadic, Becao, Djiku gibi yabancılarla güçlendiren sarı-lacivertliler; TFF'nin uyguladığı yabancı kuralı nedeniyle bir yandan da kontenjanda yer açmaya çalışıyor. Bu doğrultuda planlama yapan Fenerbahçe'de iki ismin biletinin kesilmesi gündeme geldi. İşte detaylar...