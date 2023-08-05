Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa'dan bir yıldız daha geliyor

Yaz transfer sezonunda kadrosuna çok sayıda katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Tete ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde henüz sonuç alamamıştı. Bir yandan da Rade Krunic için Milan'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bonservis inadını kırmaya çalışıyordu. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha gündem olmalarını sağlayacak transferi bitirme aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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