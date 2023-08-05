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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa'dan bir yıldız daha geliyor

Yaz transfer sezonunda kadrosuna çok sayıda katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Tete ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferinde henüz sonuç alamamıştı. Bir yandan da Rade Krunic için Milan'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bonservis inadını kırmaya çalışıyordu. Bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha gündem olmalarını sağlayacak transferi bitirme aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 12:52
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa’dan bir yıldız daha geliyor
Kanat oyuncusu transferi için birçok isimle görüşmeler yapan Fenerbahçe, yıldız ismin transferini bitirmek için artık gün sayıyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa’dan bir yıldız daha geliyor
Hücumda alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa’dan bir yıldız daha geliyor

'TETE BİTTİ' İDDİASI

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete ile Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'de istediği aşamayı kaydedemeyen ve engellerle karşılaşan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı Tete ile anlaştığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa’dan bir yıldız daha geliyor

Fenerbahçe'nin Tete'ye yıllık 4.5 milyon euro ödeyeceği öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Avrupa’dan bir yıldız daha geliyor

YENİDEN EKAMBI!

Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir temasta olduğu Lyon'un yıldızı Toko Ekambi'ye yeniden yöneldi.