05 Ağustos 2023, Cumartesi
Cimbom'da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular
Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını son sürat devam ettiren Galatasaray'da transferde sıcak günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı kovalayacak olan sarı-kırmızılı ekipten gelen ayrılık haberi taraftarı şoke etti. İşte Cimbom'un yıldız oyuncusunun yeni takımı…
Giriş Tarihi: 05.08.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 19:19
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