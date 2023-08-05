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Cimbom'da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını son sürat devam ettiren Galatasaray'da transferde sıcak günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı kovalayacak olan sarı-kırmızılı ekipten gelen ayrılık haberi taraftarı şoke etti. İşte Cimbom'un yıldız oyuncusunun yeni takımı…

Giriş Tarihi: 05.08.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 19:19
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Cimbom’da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, gelen ayrılık haberi şoke etti. Cimbom'un yıldız oyuncusunun anlaştığı yeni takımı böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

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Cimbom’da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

MERTENS TAM MOTİVE

Zalgiris ağlarına gelişine vuruşla gönderdiği jeneriklik golle Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun kapısını açan Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, bu sezon için tam motive olmuş durumda.

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Cimbom’da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım" diyen 36 yaşındaki futbolcu, mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

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Cimbom’da yaprak dökümü! Yıldız ismin yeni takımını duyurdular

Takım arkadaşlarına da bu hedefini söyleyen tecrübeli oyuncunun, "Önümüzdeki engelleri aşıp gruplara kalmalıyız. Galatasaray gibi bir takım Devler Arenası'nda olmalı" dediği öğrenildi.