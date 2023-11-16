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Galatasaray'da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

Galatasaray ile uzun bir süredir isminin birlikte anıldığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için bir kez daha harekete geçildiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile harikalar yaratan ve sezonu 3 kupa birden kazanarak tamamlayan Gündoğan sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu. Gündoğan Almanya-Türkiye maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 18:23
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Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, A Milli Takım'ın Almanya ile yapacağı özel maç öncesi bu mücadelenin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

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Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

Türkiye'deki favori takımıyla ilgili açıklamalarda yapan ilkay Gündoğan için aynı zamanda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

"İNŞALLAH TÜRKİYE İLE AYNI GRUBA DÜŞMEYİZ"

İlkay Gündoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Favori gördüğüm takımlar Fransa, Fransa'nın kadrosu çok iyi. Her pozisyonda 2-3 tane dünya çapında oyuncu var. Ondan sonra İngiltere. İngiltere de hemen hemen aynı. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok hazır bir şekilde geleceklerini de düşünüyorum. Onların arkasından Portekiz, İspanya gibi takımlar ve bizi de saymak istiyorum."

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Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

"İnşallah Türkiye de olabilir. Sevinirim yani. Seve seve izlerim. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. İhtimali var mı tam bilmiyorum ama inşallah düşmeyiz. Belki bizim için artık yarı final veya final güzel olur aslında. Favori takımların bunlar olacağını düşünüyorum."

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Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

"HAYALİMDEKİ FİNAL ALMANYA - TÜRKİYE"

İlkay, "EURO 2024'te hayalindeki final nasıl olur?" sorusuna, "Hayalimdeki final Almanya-Türkiye demek isterim. Şimdiki maç dostluk maçı, o da tabii ki önemli. Hele Almanya'da çok Türk olduğu için. Almanya'da yaşayan Türkler için çok önemli bir mücadele. Sonuçta dostluk maçı olduğu için skor ön planda değil ama tabii Avrupa Şampiyonası'ndaki bir final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Benim için de tabii bambaşka bir durum olurdu, bayağı bir zor olurdu, daha da zor, daha da tuhaf olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder."