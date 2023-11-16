Galatasaray’da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?

"HAYALİMDEKİ FİNAL ALMANYA - TÜRKİYE"

İlkay, "EURO 2024'te hayalindeki final nasıl olur?" sorusuna, "Hayalimdeki final Almanya-Türkiye demek isterim. Şimdiki maç dostluk maçı, o da tabii ki önemli. Hele Almanya'da çok Türk olduğu için. Almanya'da yaşayan Türkler için çok önemli bir mücadele. Sonuçta dostluk maçı olduğu için skor ön planda değil ama tabii Avrupa Şampiyonası'ndaki bir final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Benim için de tabii bambaşka bir durum olurdu, bayağı bir zor olurdu, daha da zor, daha da tuhaf olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder."