16 Kasım 2023, Perşembe
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için bomba iddia! Yıldız futbolcu Cimbom yolunda mı?
Galatasaray ile uzun bir süredir isminin birlikte anıldığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için bir kez daha harekete geçildiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile harikalar yaratan ve sezonu 3 kupa birden kazanarak tamamlayan Gündoğan sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu. Gündoğan Almanya-Türkiye maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 18:23
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