Fenerbahçe'de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi isimlerle güçlendirirken; bir yandan da ayrılacak isimlerle vedalaşma sürüyor. Son olarak Macar stoper Atilla Szalai'yi Alman ekibi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertlilerde, şimdi de geçtiğimiz sezon kadroya katılan Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.