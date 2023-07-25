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Fenerbahçe'de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi isimlerle güçlendirirken; bir yandan da ayrılacak isimlerle vedalaşma sürüyor. Son olarak Macar stoper Atilla Szalai'yi Alman ekibi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertlilerde, şimdi de geçtiğimiz sezon kadroya katılan Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:01
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Fenerbahçe’de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

2023/2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Dusan Tadic dahil olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe’de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Kanarya'da yapılan takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe’de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Başta Arda Güler ve Enner Valencia olmak üzere çok sayıda ayrılığın yaşadığı Fenerbahçe'de ayrılan son isim Attila Szalai oldu.

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Fenerbahçe’de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma sağladı.