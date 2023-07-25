25 Temmuz 2023, Salı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Geçen sene alınmıştı sözleşmesi feshediliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi isimlerle güçlendirirken; bir yandan da ayrılacak isimlerle vedalaşma sürüyor. Son olarak Macar stoper Atilla Szalai'yi Alman ekibi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertlilerde, şimdi de geçtiğimiz sezon kadroya katılan Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:01
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